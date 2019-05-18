السماح لعائلات تم انقاذها قبالة ليبيا بالنزول في ايطاليا

سمحت السلطات الايطالية لعائلات تضم أطفالا انقذتهم منظمة اغاثة ألمانية في مياه البحر المتوسط، بالنزول في ايطاليا الجمعة رغم سياسة وزير الداخلية بـ”اغلاق الموانئ”.

وكتبت منظمة “سي ووتش” الألمانية على تويتر “ابلغتنا السلطات الإيطالية بأن بإمكاننا إنزال عائلات متواجدة على السفينة” بعد يومين من انقاذ 65 مهاجرا قبالة ليبيا.

وقال طاقم سفينة “سي ووتش 3” التي ترفع العلم الهولندي ان المهاجرين بحاجة إلى رعاية طبية ونفسية.

وتم إنزال سبعة أطفال وسبع أمهات وثلاثة آباء وجريح من السفينة، بحسب وزارة الداخلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية