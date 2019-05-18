ترودو: إلغاء الرسوم الجمركية مع واشنطن “خطوة كبيرة” نحو المصادقة على اتفاق التجارة الحرة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن اتفاق واشنطن وأوتاوا على الغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم الكندي يشكل “خطوة كبيرة” نحو المصادقة “في الأسابيع المقبلة” على اتفاق التجارة الحرة الجديد في اميركا الشمالية.

واضاف في مؤتمر صحافي عقده في هاملتون (اونتاريو) أن “هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم كانت أكبر عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد بالنسبة لنا وللولايات المتحدة، من المؤكد أننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام” نحو هذه المصادقة التي قد تحصل “في الأسابيع المقبلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية