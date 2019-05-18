ترامب: قررنا إلغاء الرسوم على الصلب والالمنيوم مع كندا والمكسيك

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والالمنيوم من كندا والمكسيك.

وقال ترامب “توصلنا للتو الى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة”.

وقبيل ذلك، اعلن بيان مشترك للولايات المتحدة وكندا التوصل الى اتفاق لالغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن قبل نحو عام.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة إن اتفاق واشنطن وأوتاوا على الغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم الكندي يشكل “خطوة كبيرة” نحو المصادقة “في الأسابيع المقبلة” على اتفاق التجارة الحرة الجديد في اميركا الشمالية.

واضاف ترودو أن “هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم كانت أكبر عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد بالنسبة لنا وللولايات المتحدة، من المؤكد أننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام نحو هذه المصادقة التي قد تحصل في الأسابيع المقبلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية