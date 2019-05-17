وكالة سانا: سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2019 - 22:41

وكالة سانا: سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق

منذ 34 mins 17 May، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة