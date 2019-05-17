رابطة المهني أعلنت الإضراب الاثنين ودعت إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان، و”بناء على التفويض الممنوح لها من الهيئة العامة، وفي إطار اجتماعاتها ضمن هيئة التنسيق النقابية لمتابعة جلسات مجلس الوزراء المتعلقة بمناقشة الموازنة العامة، الإضراب العام والشامل في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية الاثنين في 20/5/2019″.

ودعت “كل الاساتذة إلى النزول والمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح نهار الاضراب الثالثة بعد الظهر”.

ويلي الاعتصام اجتماع لهيئة التنسيق للبحث في الخطوات التصعيدية بناء على المعطيات الجديدة.

واكدت الرابطة انها “لن تتهاون في اتخاذ الخطوات التصعيدية المتاحة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية