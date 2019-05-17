رابطة المهني أعلنت الإضراب الاثنين ودعت إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2019 - 20:27

رابطة المهني أعلنت الإضراب الاثنين ودعت إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح

منذ 2 ساعة 17 May، 2019
رابطة المهني
لبنان

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان، و”بناء على التفويض الممنوح لها من الهيئة العامة، وفي إطار اجتماعاتها ضمن هيئة التنسيق النقابية لمتابعة جلسات مجلس الوزراء المتعلقة بمناقشة الموازنة العامة، الإضراب العام والشامل في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية الاثنين في 20/5/2019″.
ودعت “كل الاساتذة إلى النزول والمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح نهار الاضراب الثالثة بعد الظهر”.
ويلي الاعتصام اجتماع لهيئة التنسيق للبحث في الخطوات التصعيدية بناء على المعطيات الجديدة.
واكدت الرابطة انها “لن تتهاون في اتخاذ الخطوات التصعيدية المتاحة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة

لوغو اخبار

رابطة المهني أعلنت الاضراب المفتوح: مناقشات اللجان النيابية حول السلسلة عادت الى نقطة البداية

هنأت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان اثر اجتماع طارىء عقدته بعد ظهر اليوم اليوم، في مقر الرابطة – الدكوانة، “الزميلات والزملاء بعيد المعلم، على أمل تحقيق المطالب لجهة اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة”. وأوضح البيان أن “الهيئة عرضت خلال الاجتماع ما آلت اليه مناقشات ...