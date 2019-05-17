الرئيس عون: علاقات لبنان مع البرازيل ممتازة ونتطلع لتعزيزها بكل المجالات

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات اللبنانية – البرازيلية في المجالات كافة”، واصفا اياها بأنها “علاقات ممتازة”.

وقال الرئيش عون الجمعة خلال استقباله نائب رئيس الجمهورية الفدرالية البرازيلية الجنرال انطونيو هاملتون مارتنس موراو في قصر بعبدا إن “ما يجمعنا هو الرابط الانساني الذي يبقى امتن واعمق من اي رابط آخر لاسيما مع وجود نحو 8 ملايين برازيلي يتحدرون من اصل لبناني”.

وشكر الرئيس عون “للبرازيل مشاركتها في القوة البحرية لليونيفيل والمساعدات التي قدمتها الى القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في مجال التدريب”، لافتا الى ان “لبنان وقع مذكرة التفاهم للانضمام الى منطقة تجارة حرة مع دول المركوسور لتعزيز التعاون بين الدول المنضوية الى هذه السوق”.

وحمل الرئيس عون الجنرال موراو تحياته الى الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية، كما قدم التعازي بوفاة السفير البرازيلي لدى لبنان باولو بينتو وزوجته في حادث سير خلال عطلتهما في ايطاليا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام