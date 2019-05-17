اليمن: الجيش واللجان يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان في مديرية حيس بالحديدة

أفشلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لقوى العدوان السعودي الاميركي ومرتزقتهم في مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأكد مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان ومرتزقتهم واصلوا خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، حيث نفذوا محاولة تسلل جنوب غرب مديرية حيس، غير أن المجاهدين تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع والانكسار”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي شن 5 غارات جوية على منطقة البقع و3 غارات على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية نهم بصنعاء وغارة على منطقة المنظرة بمديرية حيفان بتعز”.

المصدر: موقع انصار الله