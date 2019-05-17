سلسلة اخبار محلية متفرقة

دعت هيئة التنسيقِ النِقابية جميعَ الموظفين والأساتذة للإضراب العام الشاملِ يوم الاثنينِ المقبل والإعتصامِ عند الثالثةِ عصراً في ساحةِ رياضِ الصلحِ دفاعاً عن الحقوقِ والمكتسباتِ ورفضاً للمَسِّ بحقوقِ العاملينَ في القِطاعِ العامِّ ومكتسباتِهِم لاسيما بَدَلاتِ النقلِ والمعاشاتِ التقاعدية.

واِثرَ اجتماعٍ لها قالتِ الهيئةُ إنَ قَرارَها جاءَ بعدَما لَمَسَت في التسريباتِ الاعلاميةِ ما هوَ عكسُ التطميناتِ الرسمية. وحمَّلَتِ الحكومةَ مسؤوليةَ مصيرِ الطلابِ في حالِ تعثرتِ الإمتحانات الرسمية بفعلِ إضرابِ الأساتذة.

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عُثر في كسروان على المواطن هنري مخول مواليدِ العامِ 1960 جُثةً داخلَ خيمةٍ على شاطىءِ زوق مكايل . حضرت إلى المكانِ الأجهزةُ الأمنيةُ وباشرت تحقيقاتِها، حيثُ تبينَ أنَ مخول قضى نتيجةَ تَعرُضِهِ لأزمةٍ قلبية. وبعد معاينةِ الجثةِ من الطبيبِ الشرعي نُقِلَت إلى مستشفى البوار الحكومي تمهيداً لاستكمالِ الاجراءاتِ وتسليمِها لذويها.

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سيتِمّ غداً قطعُ طريقِ اوتوستراد الأسد باتجاهِ الجندولينِ لِفَلشِ الطبقةِ النهائيةِ للإسفَلتِ في محلةِ الفانتزي وورد، وأوضحَتِ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنَ الطريقَ المذكورَ سيبقى مقطوعاً لغايةِ الرابعةِ عصراً.

كما ستُقطَع غداً الطريقُ عندَ مستديرةِ الكفاءاتِ لتمديدِ قساطلَ للصرفِ الصِحي في المحلةِ المذكورة.

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اقيمَ في الجامعةِ اللبنانية في سنِ الفيل مؤتمرٌ تحتَ عنوانِ التطبيعِ في التربيةِ والتعليمِ في لبنان ــ واقعُ الحالِ وسبلُ المواجهة. شاركَ في المؤتمر عددٌ من الاساتذةِ والطلابِ وشخصياتٌ سياسيةٌ وتربوية. واكدتِ الكلماتُ ضرورةَ التصدي للتطبيعِ عبر ادخالِ تعديلاتٍ على البرامجِ التربويةِ في المدارسِ والجامعات.

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إحياءً للذكرى الحاديةِ والسبعينَ للنكبة والذكرى الثانيةِ لمسيرةِ العودةِ إلى فِلَسطين، أقامت لَجنة دعمِ المقاومة في فِلَسطينَ، احتفالاً جماهيرياً حاشداً في قاعةِ المركزِ الثقافي في مخيمِ البص بمدينةِ صور. حضرَ الحفل مسؤول الملف الفِلَسطيني في حزبِ الله حسن حب الله، وممثلون عن الفصائل الفِلَسطينية والأحزابِ اللبنانية، وعددٌ من العلماء، وحشدٌ من اهالي المخيمات.

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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المواطن (د. ف) ادعى لدى مخفر شتورا ان زوجته ر. ح.(25 عاما) قد هاجمت والدته وقامت بضربها وسجنها داخل مرحاض المنزل قبل ان تسرق الذهب والمال العائد لاخوته والموجود في المنزل وتفر الى جهة مجهولة”.

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– افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان 3 مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة جراء حادث سير على طريق النبطية – الكفور.

وفي التفاصيل ان حادث سير وقع بين سيارة من نوع “مرسيدس c” 230 يقودها ع. ع حمدان وبرفقته شقيقه م.ع. حمدان ، وسيارة من نوع “مرسيدس” لف، طراز قديم، يقودها ي. مدلج على طريق عام الكفور – النبطية، مما ادى الى إصابة الاشخاص الثلاثة برضوض ونقلتهم سيارات تابعة لإسعاف النبطية والدفاع المدني الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، وتولت مفرزة سير النبطية والخبير مصطفى حمادة التحقيق في الحادث .

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طقس ربيعي دافىء يشهَده لبنان في هذهِ الأيام حتى ظهرِ يومِ الغدِ حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاضِ تدريجياً.

وتوقعت دائرة التقديراتِ في مصلحةِ الأرصادِ الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً مستقراً ومشمساً اجمالاً مع بدايةِ انخفاضِ درجاتِ الحرارة فيما تبقى نسبةُ الرطوبةِ مرتفعة.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام