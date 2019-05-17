نائب وزير الخارجية الكويتي يدعو إلى النأي بالمنطقة عن التوتر والصدام لتجنبها تداعيات تهدد امنها واستقرارها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2019 - 20:27
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لبنان: هيئة التنسيق النقابية تعلن الاضراب العام والشامل يوم الاثنين المقبل
هيئة التنسيق النقابية: الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل خط أحمر ولا تراجع عنها
الخارجية الايرانية: ايران ليست الساحة المناسبة كي يجرب المتغطرسون سياساتهم القائمة على التهديد
وزير الخارجية الصيني خلال استقباله نظيره الايراني: بكين تعارض العقوبات الاحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران
المتحدث باسم الخارجية الصينية:ايران والصين بصفتهما دولتين صديقتين تربطهما علاقات عريقة تعملان على تطوير العلاقات بينهما
وسائل اعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تمنع وصول مئات المواطنين الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة
التلفزيون السوري: تحرير 9 مختطفين بينهم طفل وامرأتين كانوا لدى المجموعات الارهابية بريف حلب الجنوبي
تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية وعدد من المدن للمطالبة بتنحية جميع رموز النظام السابق عن ادارة المرحلة الانتقالية
الشرطة الجزائرية تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الدخول الى البريد المركزي في العاصمة الجزائر
وزير الدفاع التركي: سنوفي بتعهداتنا تجاه صفقتي صواريخ إس ـ 400 ومقاتلات إف ـ 35 ونعمل على الالتزام بهما
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي: مفاوضات الحكومة مع حزب العمال المعارض حول بريكسيت انتهت دون اتفاق
رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربن: لن نتوصل لاتفاق حول بريكست مع الحكومة وعلينا العودة الى البرلمان
جيريمي كوربن: سياستنا تعتمد على الدعوة لتصويت شعبي ثان حول بريكست
الحكومة الفرنسية: استقبلت فرنسا العام الماضي 89.4 مليون سائح أجنبي بارتفاع بنسبة 3% عن 2017 وهو رقم قياسي جديد
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لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
نائب وزير الخارجية الكويتي يدعو إلى النأي بالمنطقة عن التوتر والصدام لتجنبها تداعيات تهدد امنها واستقرارها
منذ 2 ساعة
17 May، 2019
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