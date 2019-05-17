جرحى في حادث سير على طريق النبطية الكفور

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان 3 مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة جراء حادث سير على طريق النبطية – الكفور.

وفي التفاصيل ان حادث سير وقع بين سيارة من نوع “مرسيدس c” 230 يقودها ع. ع حمدان وبرفقته شقيقه م.ع. حمدان ، وسيارة من نوع “مرسيدس” لف، طراز قديم، يقودها ي. مدلج على طريق عام الكفور – النبطية، مما ادى الى إصابة الاشخاص الثلاثة برضوض ونقلتهم سيارات تابعة لإسعاف النبطية والدفاع المدني الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، وتولت مفرزة سير النبطية والخبير مصطفى حمادة التحقيق في الحادث .

المصدر: الوكالة الوطنية