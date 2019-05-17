اعتصام للعسكريين المتقاعدين في رياض الصلح ونصب خيمة شهداء الوطن: رفضا لفرض ضرائب او اقتطاع ليرة من الرواتب

اعتصم الضباط والعسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح حيث نصبوا خيمة اطلقوا عليها اسم “خيمة شهداء الوطن” ورفعوا لافتات كتب عليها “حقوق العسكر خط احمر”.

ووزع المعتصمون بيانا شددوا فيه على “رفض فرض ضرائب أو اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين او العسكريين في الخدمة الفعلية”.

وأشاروا الى ان بعض المسؤولين أصروا على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية من رواتبهم، “مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن بعد أن عملوا سنوات متفانين في خدمة الوطن”، معربين عن اسفهم لان “من سرق الشعب جاء بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.

واعتبروا ان “كل من يسكت عن هذه الاساءة هو تاجر وسارق ولا يستحق ان يحمل جنسية لبنانية”.

العميد طبيخ

وقال العميد المتقاعد محمود طبيخ: “نحن هنا جميعا اخوة سهرنا معا وقاتلنا معا، كنا تحت الخطر معا وسنبقى معا في الساحات دفاعا عن حقوقنا وعن حقوق ذوي الشهداء”.

يوسف

اما حسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف فقال: “نستذكر ابناءنا الشهداء وبطولاتهم، واليوم تظلم الدولة اللبنانية الشهداء. نحن لن نسمح بأن يقتل ابناؤنا مرة اخرى على ايدي بعض الناقمين في هذه السلطة”.

وتوجه يوسف الى جميع المواطنين “بضرورة ان يعوا كل المخاطر التي تواجه لبنان”، مشددا على ان كل انسان شريف ان يتضامن مع هذه القضية، لانه لولا تضحيات الشهداء لما وجدنا هنا”.

وأعلن العسكريون المتقاعدون انهم مستمرون في الاعتصام في الخيمة حتى نهار الاثنين في 20 ايار وهو تاريخ الذكرى السنوية لحرب نهر البارد.

المصدر: الوكالة الوطنية