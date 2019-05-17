هبوط طائرة متجهة من كييف إلى مصر اضطرارياً بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها

أعلن مدير قسم الاتصالات بالشرطة الوطنية الأوكرانية، ياروسلاف تراكالو، اليوم الجمعة، أن طائرة كانت متجهة من بوريسبول في مقاطعة كييف بأوكرانيا إلى شرم الشيخ في مصر، هبطت اضطراريا في مطار أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة متفجرة على متنها.

ونقلت صحيفة “الحقيقة الأوكرانية” عن تراكالو قوله: “في حوالي الساعة 5:00 ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرامية “أوكرأيروخا”، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا”.

ووفقا له، سبب الهبوط الاضطراري كان بلاغا من بمجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة. وقال تراكالو “توجهت معدات الكشف عن المتفجرات ومدربي الكلاب إلى الموقع، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة”.

ووفقا لصحيفة “دومسكايا” المحلية، فقد غادرا الطائرة إلى مصر في الساعة 10:20.

المصدر: سبوتنيك