علماء صور: المراوحة في اقرار الموازنة تعكس عدم مسؤولية البعض

اشاد رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح” بالموقف المسؤول الذي تجلى من قبل الرؤساء الثلاثة في مواجهة محاولات تضييع حق لبنان في حدوده البحرية والبرية وعدم الرضوخ للضغوط الاميركية التي تخدم المصلحة الصهيونية على حساب لبنان، معتبرا “ان حالة المراوحة في اقرار الموازنة تعكس عدم مسؤولية البعض تجاه الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان وعدم الاهلية لقيادة هذه المرحلة الدقيقة”.

وختم الشيخ ياسين :”في ذكرى النكبة نؤكد ان المقاومة الفلسطينية هي التي تحمي القضية من كل المخططات، وليس آخرها لعنة القرن المسماة بصفقة القرن التي ستفشل امام ارادة الشعب الفلسطيني المبدع والصلب والشجاع في مقاومته”.

المصدر: الوكالة الوطنية