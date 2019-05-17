الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد “عقوبات” على دمشق تستهدف 270 شخص و70 كيان حتى حزيران 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2019 - 15:19
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القيادي في أنصار الله محمد البخيتي للمنار: مجزرة صنعاء تظهر عجز النظام السعودي وفشله العسكري الكبير
البخيتي: عملية استهداف مضخات النفط هدفها التأكيد بأن أمن السعودية من أمن اليمن
البخيتي: من مصلحة السعودية ترتيب علاقتها مع اليمن لكنهم يتصرفون خارج المنطق وخارج الاخلاق
منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في اليمن: من بين ضحايا الغارة على صنعاء عاملون في المجال الصحي
الخارجية الإيرانية: الدول التي تدعم تحالف العدوان على اليمن وتزوده بالقنابل والأسلحة الفتاكة شريكة له في جرائمه
الخارجية الإيرانية: ليس بوسع السعودية تغطية عجزها بمزاعم أن إيران أوعزت لليمنيين بقصف منشآتها النفطية
وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله الى بكين: المجتمع الدولي لم يقدم على إجراءات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي
السيناتوران الأميركيان بيرني ساندرز وكريس فان هولين في رسالة الى ترامب: تصرفات الإدارة بشأن إيران تعطي نتائج عكسية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل: إدارة ترامب تسعى جاهدة لتصفية القضية الفلسطينية
البردويل: لدى المقاومة الفلسطينية أوراق قوة كثيرة تحول دون تمرير صفقة القرن وهي قادرة على ردع الاحتلال
الجيش السوري يحبط هجوما لإرهابيي جبهة النصرة على محور قريتي باب الطاقة والحويز الشرقية بريف حماه الشمالي الغربي
الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية على محور بلدة المصاصنة باتجاه المناطق الآمنة بريف حماه الشمالي
الجيش السوري يدمر بضربات مدفعية وصاروخية أوكارا لإرهابيي "النصرة" في الصهرية والعميقة بريف حماه الشمالي الغربي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا لن تسمح أبدا بإنشاء ممرّ إرهابي مجاور لحدودها في شمال سوريا
البحرين: محكمة النقض تصدر حكما بالإعدام على الشابين "علي العرب" و"احمد الملالي" بتهمة "ارتكاب جرائم ارهابية"
منظمة هيومن رايتس ووتش تعلن رفضها القاطع لحكم الإعدام الصادر بحق الشابين وتطالب سلطات المنامة بإلغائه
السودان: قوى اعلان الحرية والتغيير تحذر من المساس بأي ثار أو التعدي على ساحة الإعتصام وتحمل المجلس العسكري المسؤولية
الحكومة الفنزويلية: اقتحام مقر السفارة الفنزويلية في واشنطن يعدّ انتهاكا للقانون الدولي وسنرد على ذلك التصرف
وزير الخارجية الأميركي: المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي في سوتشي كانت جوهرية وناجحة
وزير الخارجية التركي: أنقرة مستعدة لاستلام منظومة أس 400 في أي وقت تحدده موسكو
المتحدث باسم الكرملين: لا خطط لعقد قمة ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا
الكرملين: روسيا سترد على العقوبات الأميركية الأخيرة بمبدأ المعاملة بالمثل
سقوط طائرة حربية أميركية من طراز أف 16 فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو جنوب ولاية كاليفورنيا
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لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد “عقوبات” على دمشق تستهدف 270 شخص و70 كيان حتى حزيران 2020
منذ 2 ساعة
17 May، 2019
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