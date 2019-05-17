الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد “عقوبات” على دمشق تستهدف 270 شخص و70 كيان حتى حزيران 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2019 - 15:19

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد “عقوبات” على دمشق تستهدف 270 شخص و70 كيان حتى حزيران 2020

منذ 2 ساعة 17 May، 2019
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