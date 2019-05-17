الجيش السوري يحبط هجوماً لإرهابيي جبهة النصرة بريف حماه

أحبط الجيش السوري هجوماً للمجموعات الإرهابية على امتداد محور قريتي باب الطاقة والحويز الشرقية بريف حماه الشمالي الغربي، وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة “سانا”، أن وحدات من الجيش السوري أحبطت فجر يوم أمس بعد اشتباكات عنيفة هجوماً لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له حاولت خلاله التسلل من اتجاه سلسلة جبال شحشبو المطلة على سهل الغاب باتجاه المواقع العسكرية والمناطق الآمنة عبر محور قريتي باب الطاقة والحويز الشرقية اللتين حررهما الجيش مؤخراً بريف حماه الشمالي الغربي مستغلة الطبيعة التضريسية الوعرة والقاسية للجبال وارتفاعاتها الحاكمة في المنطقة.

وبيّنت الوكالة، أن الجيش السوري نفذَّ رمايات مكثفة ومركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ خلال الاشتباكات التي أسفرت لاحقاً عن إحباط هجوم المجاميع الإرهابية والقضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير آليات وعربات لهم، إضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ في الخطوط الخلفية لانتشار تلك المجموعات والتي استخدمتها في التمهيد الناري قبل بدء هجومها.

المصدر: وكالة سانا