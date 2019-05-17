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May 17 2019 - 12:21

نيويورك تايمز: ترامب أبلغ البنتاغون أنه لا يريد حرباً مع إيران

منذ 26 mins 17 May، 2019
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ايران - عربي وإقليمي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ان دونالد ترامب أبلغ القائم بأعمال وزير الحرب باتريك شاناهان بأنه لا يريد خوض حرب مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن تصريح ترامب جاء خلال جلسة لأعضاء إدارته، الأربعاء، في البيت الأبيض حول ايران، وقال مسؤول كان حاضرا للإحاطة، إنه “لم يتم تقديم أي معلومات جديدة لترامب في الاجتماع الذي ناقش إمكانية مزيد من التصعيد مع إيران لكن ترامب كان حازما في قوله بإنه لا يريد صداما عسكريا مع الإيرانيين”، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤولين.

المصدر: صحف اميركية

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