اضراب موظفي الادارات العامة في لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان موظفي الادارات العامة في محافظة عكار التزموا بالإضراب، تلبية لدعوة رابطة الإدارة العامة، وحضر الموظفون الى مكاتبهم في سرايا حلبا، وفي كافة أرجاء المحافظة وامتنعوا عن العمل، باستثناء المحكمة المدنية في سرايا حلبا التي أقتصر العمل فيها فقط على الجلسات الطارئة للمحكومين، أما بلدية حلبا فكان العمل فيها طبيعيا.

وفي اميون التزم الموظفون في السراي بالاضراب ، فحضروا الى مكاتبهم وامتنعوا عن ممارسة الاعمال الادارية باستثناء المعاملات الضرورية والملحة.

واوضحت الوكالة أن العمل توقف اليوم في جميع الدوائر الرسمية في الهرمل، وذلك تنفيذا لقرار الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة للاضراب اليوم.

ودأب موظفو الإدارات العامة في قضاء المنية – الضنية على الالتزام بالإضراب رفضاً لسياسة قضم الحقوق، وشجباً لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة، وشمل الإضراب القائمقامية ودوائر النفوس والكهرباء والهاتف والمحاكم المدنية والمصالح المستقلة.

وعلم ان موظفي سراي جونية شاركوا بالاضراب، فحضروا الى مكاتبهم دون القيام بعملهم، وعلقت يافطة على المدخل كتب عليها “نعتذر اليوم ونخدمكم لاحقا اضراب 17/ايار/2019 رابطة موظفي الادارة العامة”، بينما موظفو الإدارات العامة في قضاء مرجعيون التزموا بالإضراب الذي دعت إليه الهيئة الإدارية لرابطة الإدارة العامة، لاسيما في دائرة النفوس المحكمة المدنية، الدائرة العقارية، المالية والمساحة.

واعلنت الوكالة الوطنية أن موظفي الادارات العامة في قضاء عاليه والمتن الاعلى إلتزموا بالاضراب ، وتوقف الموظفون الذين حضروا الى المكاتب في تلك الادارات عن اجراء اي معاملات للمواطنين، في سراي عاليه والقائمقامية، المالية، المحكمة، الدائرة العقارية ودائرة النفوس في قضاء عاليه والمتن الاعلى.

وعلم أن موظفي الإدارات العامة في محافظة بعلبك – الهرمل، التزموا بالإضراب العام ، فحضروا إلى مكاتبهم ولكنهم امتنعوا عن استقبال طلبات المراجعين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام