اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي: ادارة ترامب تتخبط حيال ايران

أعرب عضوا مجلس الشيوخ الاميركي بيرني ساندرز وكريس فان هولن -في رسالة موجهة للرئيس- عن تخوفهما من الصراع المتزايد بين الإدارة الأميركية وإيران.

كما عبرا عن خشيتهما من أن تقود الإدارة الحالية البلاد إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، وأن تحدث الفرقة مع الحلفاء وتضلل الرأي العام الأميركي.

وحذر السيناتوران من أن الاستخدام الحاد للعقوبات والمواقف العسكرية -في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي- قد يهدد بإلغاء جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، مما يضع طهران مرة أخرى على المسار نحو امتلاك قدرات نووية.

ووصف ساندرز وفان هولن تصرفات الإدارة بشأن إيران بأنها غير متناسقة وتعطي نتائج عكسية. وأضافا أن تقييمات التهديدات الأخيرة للأنشطة النووية الإيرانية ونوايا طهران بدورها غير منطقية وقوضت منطق الإدارة لزيادة الضغط على إيران.

المصدر: مواقع اخبارية+صحف اميركية