احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و39 جريحاً في 26 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2019 - 09:01
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قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي الامريكي خلال عملية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم شرق جبل الدود بجيزان
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام اليوم في الإدارات العامة كافة رفضاً لـ"سياسة قضم الحقوق"
رابطة موظفي الإدارة العامة: ندعو الحكومة إلى مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيدا عن لقمة الفقراء وعبر إقفال مزاريب الهدر
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يصل إلى الصين الجمعة ويبحث "مسائل إقليمية ودولية" مع كبار المسؤولين
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الخارجية السورية: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا وسنعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة
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ا ف ب: الخطوط الجوية العراقية تستأنف يوم السبت رحلاتها الى دمشق للمرة الأولى منذ 2011
أ ف ب: رئيس الحكومة الايطالي جوزيبي كونتي يلتقي قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في روما بعيدا عن الأضواء
الشرطة الأمريكية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل ناشطين مؤيدين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
قائد الشرطة الماليزية: اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بتقديمهم دعما لتنظيم داعش الارهابي والتخطيط لشن هجمات
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و39 جريحاً في 26 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 39 mins
17 May، 2019
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