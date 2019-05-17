احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و39 جريحاً في 26 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2019 - 09:01

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و39 جريحاً في 26 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 39 mins 17 May، 2019
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