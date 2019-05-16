رابطة علماء اليمن تدين جريمة العدوان الوحشية في صنعاء وتستنكر تجاهل الأزهر لها

أدانت رابطة علماء اليمن اليوم الخميس المجزرة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان اليوم بحق أبناء حي سكني بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها 77 شهيدا وجريحا، مستنكرة تجاهل الأزهر لهذه المجازر وذهابه لإدانة ما هو حق مشروع في الدفاع عن النفس.

وقالت الرابطة في بيان لها إن ” قصف المدن والأحياء السكنية بالطائرات الحربية والصواريخ المحرمة دوليا جريمة ضد الإنسانية وتعبير عن مدى الاستهتار والاستهانة بدماء الأبرياء”. وأضافت “كل الجرائم الوحشية التي ترتكبها السعودية والإمارات بحق اليمنيين لتنادي كل أحرار الأمة الإسلامية والعالم وتستنهض هممهم وإيمانهم،مشيرة إلى أنه لولا الدعم والضوء الأخضر الأمريكي لما تجرأ النظام السعودي والإماراتي على إطلاق صاروخ واحد ضد الشعب اليمني.

وباركت رابطة علماء اليمن العملية النوعية لسلاح الجو المسير التي استهدفت الاقتصاد السعودي والذي يشكل عصب الحياة لأمريكا الداعمة لإسرائيل. كما استنكر البيان إدانة الأزهر لعملية سلاح الجو المسير الذي استدف أرامكو والتي تعتبر حقا مشروعا كفلته القوانين والدساتير وتجاهله للمجازر الوحشية التي يرتكبها النظام السعودي بحق أطفال ونساء اليمن.

وفي قضية التطبيع التي يسارع فيها خونة العرب قالت الرابطة ” المفترض من شيخ الأزهر تحريم تطبيع النظام المصري مع الكيان الصهيوني الغاصب وكل أنظمة التطبيع عملا بكتاب الله وسنة رسوله”.

المصدر: المسيرة نت