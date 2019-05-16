المكتب السياسي يدين جريمة العدوان الوحشية في صنعاء ويدعو لهبة شعبية لردع العدوان

أدان المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الخميس جريمة العدوان الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان صباح اليوم بحق أبناء حي سكني في شارع الرقاص بالعاصمة صنعاء.

وقال المكتب في بيان إن” استهداف العدوان لـ وزارة الإعلام ورئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين يُعد تعديا سافرا على المؤسسات الإعلامية، وأن استهداف العدوان للإعلام اليمني محاولة بائسة لإسكات الصوت الرافض للعدوان.

واعتبر البيان جرائم العدوان التي يرتكبها اليوم دليل عجز وفشل وتخبط، وأنه لم يعد للعدوان من هدف يسعى لتحقيقه سوى المزيد من القتل والتدمير والحصار للشعب اليمني. وأمام جرائم العدوان قال البيان أن الشعب اليمني لن يظف مكتف الأيدي للتغطرس والإجرام الأمريكي السعودي.

ودعا المكتب السياسي الشعب اليمني إلى المزيد من التحرك الجاد والمسؤول بدعم الجبهات بالسلاح والرجال والمال والمضي قدما لمواجهة العدوان الغاشم.

المصدر: المسيرة نت