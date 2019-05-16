مقدمة نشرة أخبار المنار المسائية 16-5-2019

ثوبُ صنعاءَ مطرزٌ بالدمِ بينَ السحورِ والفجر ، والافطارُ في حيِّ الرباط اليومَ رغيفُ غُصةٍ ورِيّاً من احزان..

انه ديدنُ الجبناءِ والضعفاء ، ووسيلةُ المهزومين ، اَن يُمطروا الابرياءَ بالصواريخِ والنارِ في شهرِ رمضانَ فيَحصُدوا ارواحَ عائلةٍ باكمَلِها ويُصيبوا العشرات ، كما فعلوها مراتٍ كثيرةً منذُ بدايةِ عدوانِهم .. خَبِرَت صنعاءُ صنيعةَ المجرمين ، وتعرفُ كيفَ واينَ تَرُدّ ، واليومَ عاصمةُ الاباة تقولُ : الدمُ اليمنيُ المسفوكُ سيلاحقُ اهلَ العدوانِ والاجرامِ في عُقرِ دارِهم، وابعدَ من رِياضِهم ، وسيكونُ اشرسَ على انابيبِهم ، وحقولِهم ومصافيهم ، والايامُ اَسلفت الخبرَ والرسالةَ وستشهدُ على المزيدِ منها كما تؤكدُ مصادرُ اليمنيين ..

في لبنانَ ، وداعُ البطريركِ الراحل مار نصر الل بطرس صفير في بكركي اَجَّلَ الانشغالَ الحكوميَ بمشروعِ الموازنةِ الى يومِ غدٍ الجمعة. وفيما يلاحظُ ازديادُ العُقَدِ في بعضِ البنودِ معَ تقدمِ النقاشِ فانَ الجلسةَ التي تعقدُ في السرايِ ستكونُ تحتَ اعينِ موظفي القطاعِ العامّ والاداراتِ الذين اَعلنوا الاضرابَ رفضاً لقضمِ الحقوقِ وتحميلِ الفقراءِ جريرةَ السياساتِ الخاطئة..

المصدر: قناة المنار