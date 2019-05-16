اندلاع حرائق عدة في “غلاف غزة”

اندلعت صباح اليوم الخميس، حرائق عدة في مستوطنات غلاف قطاع غزة يُعتقد أنها ناجمة عن إطلاق بالونات من القطاع وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت مصادر عبرية أنه منذ ساعات صباح اليوم، اندلعت ثلاث حرائق في مناطق مختلفة في محيط قطاع غزة.

وذكر حراس تابعون لما تسمى “كيرن كييمت”- الجهة المسؤولة عن الاراضي في دولة الاحتلال- أن حرائق اندلعت في غابة “شوكدة”، وغابة “بئيري”، بالقرب من كيبوتس ناحل عوز، بجوار قطاع غزة.

وأضافت المصادر العبرية أن الفلسطينيين يواصلون إطلاق البالونات على الرغم من وصول الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وانتهاء فعاليات يوم النكبة التي جرت أمس على حدود القطاع وأصيب خلالها 65 فلسطينيا بجروح مختلفة.

المصدر: فلسطين اليوم