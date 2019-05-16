مستوطنون يعتدون على تجار في سوق “الخواجات” بالقدس

أصيب ثلاثة مقدسيين في سوق “الخواجات” في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بالاختناق، بعد رشهما بغاز الفلفل من قبل حراس المستوطنين.

وذكر المقدسي سامي سلهب أنه تعرض للضرب هو وشقيقه وسام وابن عمهم مصطفى بعدما اعترضوا على وضع مستوطني مدرسة ” غليتسيا” مقاعد حديدية فوق سطح محلهم الكائن في سوق “الخواجات”.

وأضاف أن عشرات المستوطنين هجموا عليهم فوق سطح المحل لدى اعتراضهم على وضعهم الكراسي، فيما رشهم الحراس بغاز الفلفل، ما تسبب بإصابتهم بالاختناق.

ولفت إلى أن تجار السوق تدخلوا ودافعوا عنهما وأنقذوهم من بين أيدي المستوطنين.

يشار إلى أنه ليس الاعتداء الاول للمستوطنين على عائلة سلهب المالكين للمحل التجاري في سوق “الخواجات”، إذ تعرضوا لعديد من الاعتداءات منذ سنوات.

المصدر: فلسطين اليوم