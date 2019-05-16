القضاء الإيراني: نتصدى بحزم للمفسدين الاقتصاديين

اعلن النائب الاول لرئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي ان العدو يستهدف القطاع الاقتصادي للبلاد مايسلتزم العمل على توفير الارضية للازدهار الاقتصادي ويعمل الجهاز القضائي في هذا المجال على التصدي للمجرمين الاقتصاديين بحزم وعلى وجه السرعة.

واشار اجئي خلال مراسم تعريف الرئيس الجديد لعدلية محافظة مازندران صباح اليوم الخميس الى ان الولي الفقيه حذر من الثقة بالادارة الاميركية وقال ان الحوار مع اميركا التي وصفها الامام الراحل بالشيطان الاكبر لاتقود الى تسوية المشاكل بل تقود البلاد الى الجحيم وتساءل قائلا حول اية قضايا نتحاور مع اميركا فهي لاترضى سوى بالقضاء علينا وعلى ديننا .

واضاف اجئي : هل يمكننا الثقة ببلد مارس الظلم بحق الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى اربعة عقود ويحاول وضع جميع الدول الاسلامية امام التحديات .

واوضح ان المشاكل والتحديات التي تواجهها اليمن والعراق وسوريا وباقي البلدان الاسلامية هي نتيجة لجرائم اميركا واياديها فهل يمكننا بالنظر الى سجل هذا البلد وممارساته ، الدخول في حوار معه من جديد؟

المصدر: فارس