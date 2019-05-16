ايران واذربيجان تبرمان مذكرة تعاون في قطاع الاتصالات

وقعت ايران واذربيجان اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في حقل الاتصالات وذلك في ختام اجتماع مجموعة العمل الثانية للبلدين في العاصمة باكو.

ووقع الوثيقة عن الجانب الايراني مساعد وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات فلاح جوشقاني فيما وقع مساعد وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الاذربيجاني المار ولي زاده عن البلد الضيف .

وقال مساعد وزير الاتصالات الايراني ان توقيع مذكرة التعاون يحظى باهمية في اطار تطوير التعاون بين ايران واذربيجان في مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وقال ان هذا الاتفاق يعد منطلقا لتعاون طويل الامد بين البلدين الجارين .

واشار جوشقاني الى انه واستنادا للاتفاق سيتم تمهيد الارضية اللازمة لتطوير التعاون الثنائي الى جانب جهوزية ايران لاشراك طاقاتها وتجاربها في حقل الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات مع اذربيجان .

بدوره اعرب الجانب الاذربيجاني عن ارتياحه من نتائج اجتماع مجموعة العمل الثانية بين ايران واذربيجاني وقال ان واحدة من خصوصيات المباحثات هو التركيز على اهمية التعاون وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية في مجال الاتصالات .

المصدر: وكالة فارس