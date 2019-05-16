يونكر يتخوف من تزايد نفوذ المجموعات المتطرفة داخل المؤسسات الأوروبية

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس عن قلقه من احتمال تزايد “نفوذ” القوى السياسية “المتطرفة” داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة من اليمين المتطرف، بشكل يمكن أن يعرقل عملها بعد انتخابات 26 أيار/مايو.

وقال رئيس المفوضية المنتهية ولايته في حديث لصحيفة “ستاندرد” النمساوية “إذا كان لقوى اليمين المتطرف واليسار المتطرف نفوذ كبير في البرلمان الأوروبي، عندها ستكون كل النقاشات متأثرة بها دون أن تسيطر عليها تماما”.

واعتبر يونكر أنه في حال باتت المفوضية “خاضعة لأصوات اليمين المتطرف واليسار المتطرف لن تتمكن من العمل”.

وأضاف “يشكل اليمين المتطرف الخطر الأكبر” موضحا أنه يخشى من أن “تتأثر صورة أوروبا سلبا في حال قدمت الأحزاب الأوروبية التقليدية تنازلات لليمين المتطرف”.

وحذر يونكر التابع للحزب الشعبي الأوروبي، وهو تحالف أحزاب محافظة تمثل حاليا القوة الأولى في برلمان ستراسبورغ، تكتله السياسي من التقرب من الأحزاب القومية لفرض تعيين مانفرد فيبر زعيم الحزب الشعبي الأوروبي رئيسا جديدا للمفوضية الأوروبية.

وأضاف “في هذه الحالة سأطلب من حزبي الانسحاب من الحزب الشعبي الأوروبي” رافضا “أي تسوية مع اليمين المتطرف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية