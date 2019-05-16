الإمام الخامنئي یعیّن نائبا ومساعدا للقائد العام للحرس الثوري

أصدر الإمام السید علی الخامنئي، الیوم الخمیس، قرارا ینص على تعیین الامیرال علي فدوي نائبا للقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة.

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب الإمام الخامنئي، ان سماحته اكد فی قرار تعیین الامیرال فدوي انه جاء فی ضوء مؤهلاته وخبراته القیمة،وان المتوقع منه هو اداء الدور الجهادي والثوري في الارتقاء بمستوى الجهوزیة العملانیة والتقدم المقتدر لمهام حرس الثورة مع الاخذ بنظر الاعتبار تدابیر القائد العام للحرس الثوري.

وفی قرار آخر، عیّن الإمام الخامنئي العمید محمد رضا نقدي مساعدا للقائد العام لحرس الثورة للشؤون التنسیقیة.

واشار سماحته الى ان هذا القرار جاء بناء على اقتراح القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة وفي ضوء الجدارة التي یمتلكها العمید نقدي وخبراته القیمة التي اكتسبها في الحرس وقوات التعبئة.

واكد الامام الخامنئي للعمید نقدي بان المتوقع منه هو الارتقاء بالطاقات والخبرات والفاعلیة لدى اركان الحرس الثوري عبر توظیف الامكانیات والقدرات النخبویة والجهادیة للحرس والتعبئة وبهدف تحقیق التقدم واكتساب الاستعدادات الشاملة في الدفاع عن الثورة الاسلامیة والحفاظ على مكتسباتها في التعاطي البناء مع الاركان العامة وسائر منظمات القوات المسلحة مع الاخذ بنظر الاعتبار تدابیر القائد العام للحرس الثوري.

المصدر: وكالة ارنا