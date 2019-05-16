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May 16 2019 - 17:34

موسكو تخفف لهجتها تجاه مجلس أوروبا

منذ 2 ساعة 16 May، 2019
روسيا_الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية - روسيا

امتدحت روسيا الخميس مجلس أوروبا في تغيير لهجة يشير الى أنها تنوي البقاء في هذه الهيئة التي تتيح الوصول الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والمهددة بالاستبعاد منها.

ومن المقرر ان يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس والجمعة في الاجتماع السنوي للجنة وزراء مجلس اوروبا في هلسنكي الذي يعقد في لحظة حاسمة في الازمة بين موسكو والمنظمة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “ان روسيا مهتمة بالحفاظ على مجلس أوروبا وتعزيزه باعتباره أحد المنظمات الدولية الأكثر احتراما في القارة الاوروبية”، معتبرة ان اجتماع هلسنكي سيقوم “بدور حاسم في مستقبل مجلس أوروبا”.

وأكدت الوزارة في بيانها ان مشاركة روسيا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، الذراع القضائي لمجلس اوروبا، أسهم “بشكل كبير” في تحسين النظام القضائي والسجني في روسيا وكذلك في المجال الرياضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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