3 أسرى من الخليل يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن الأسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري منذ (45) يوماً، إضافة إلى الأسير سليم رجوب المضرب عن الطعام منذ (22) يوماً، وجميعهم من محافظة الخليل.

وأوضح نادي الأسير إلى أن الأسيرين الحروب والعويوي يقبعان في معتقل “نيتسان الرملة”، حيث جرى نقلهما أكثر من مرة إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية، فيما يقبع الأسير سليم رجوب في زنازين معتقل “عوفر”.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الحروب (32 عاماً) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال.

أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

والأسير سليم رجوب (48 عاماً) من مدينة دوار، وهو معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم