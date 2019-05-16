الامام السيد علي الخامنئي يصدر حكما بتعيين الادميرال علي فدوي نائبا للقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2019 - 15:33

الامام السيد علي الخامنئي يصدر حكما بتعيين الادميرال علي فدوي نائبا للقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية

منذ 47 mins 16 May، 2019
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