الامام السيد علي الخامنئي يصدر حكما بتعيين الادميرال علي فدوي نائبا للقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2019 - 15:33
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السيد حسن نصر الله يلقي الموعظة الرمضانية الثانية اليوم الساعة 9:30 مساء في مجمع السيدة زينب "ع"
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
الامام السيد علي الخامنئي يصدر حكما بتعيين الادميرال علي فدوي نائبا للقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية
منذ 47 mins
16 May، 2019
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