اعتقال زعيم منظمة “إيتا” الانفصالية في فرنسا

اعتقلت السلطات الإسبانية والفرنسية زعيم منظمة “إيتا” الانفصالية، جوسو تيرنيرا، في منطقة سالانش، بفرنسا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن خوسو تيرنيرا زعيم منظمة إيتا اعتقل في فرنسا، وتتهمه السلطات الإسبانية بالمشاركة في هجوم عام 1987 الذي شنته جماعة الباسك الانفصالية وقتل فيه 11 شخصا.

وأضافت الوزارة في بيان أن تيرنيرا المعروف أيضا باسم انطونيو اوروتيكويتكسيا، حوصر في منطقة سافوا العليا- سالانش، في عملية فرنسية إسبانية مشتركة.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية أصدرت في عام 2002 مذكرة توقيف دولية بحق تيرنيرا بسبب الهجوم الدموي عام 1987.

يشار إلى أن منظمة Euskadi Ta Askatasuna المشهورة اختصارا باسم إيتا، تعرف نفسها كمنظمة سرية ثورية تمارس الكفاح المسلح من أجل الوصول إلى انفصال الباسك عن إسبانيا.

المصدر: وكالة رويترز