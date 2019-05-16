أوكرانيا: مراسم تنصيب زيلينسكي في الـ20 من الشهر الجاري

قرر البرلمان الأوكراني، إجراء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، فلاديمير زيلينسكي، في الـ20 من مايو الجاري.

وصوت لهذا القرار، اليوم الخميس، 315 نائبا في البرلمان الأوكراني (الرادا).

وكان فلاديمير زيلينسكي نفسه يصر على إجراء مراسم تنصيبه في الـ19 من الشهر الجاري، معبرا عن اعتقاده بأن السلطات الحالية تحاول تعطيل موعد تنصيبه لمنعه من الحق في حل البرلمان في الفترة التي يقضي بها القانون الأوكراني.

وأعلن رئيس البرلمان، أندري باروبي، في وقت سابق، أن البرلمان سيحدد موعدا لإجراء مراسم تنصيب زيلينسكي في الأسبوع الجاري.

واعترفت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا في 30 أبريل الماضي رسميا بفوز فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية في البلاد. وصوت له في الجولة الثانية من الانتخابات 73,22% من الناخبين، في حين حصل منافسه الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، على 24,45% من الأصوات.

وتنص القوانين الأوكرانية على أن مراسم تنصيب الرئيس الجديد يجب أن تتم خلال 30 يوما، بعد صدور النتائج الرسمية النهائية للانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المركزية ونشرها في صحيفة “صوت أوكرانيا” الرسمية. في الوقت ذاته يتم تحديد موعد مراسم التنصيب من قبل البرلمان.

ويسمح هذا الموعد للرئيس المنتخب بحل برلمان البلاد. ويجب أن يتخذ قرارا رسميا بهذا الخصوص قبل 28 مايو الجاري.

المصدر: وكالات