لبنان: اضراب لموظفي الادارة العامة الجمعة وتهديد بالاضراب المفتوح

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان الإضراب العام يوم غد الجمعة 17/5/2019 في كافة الإدارات العامة تعبيرا عن رفضها لسياسة قضم الحقوق وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة.

وقالت الهيئة في بيان لها الخميس “على ضوء الأجواء السائدة وغير المطمئنة لجهة النقاش حول مشروع الموازنة، وما يتردد من معلومات حول اتجاه للمساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم ومحسوماتهم التقاعدية ودوامهم وحقوقهم المكتسبة، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يوم غد الجمعة 17/5/2019 في كافة الإدارات العامة”.

واضافت الهيئة ان “ذلك يأتي تعبيرا عن رفضها سياسة قضم الحقوق وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة”، ودعت “الحكومة إلى مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيدا من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلا من ضربها والمساس بحقوق موظفيها”.

وأعلنت الهيئة “أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة الغد، وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولا الى الاضراب المفتوح”، وتابعت “ايها الموظفون في الادارات العامة حقوقكم ومستحقاتهم الادنى بين اقرانها كونوا على الاستعداد للمواجهة في الدفاع عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام