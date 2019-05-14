رويترز : إنخفاض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2% بعد الإعلان عن الهجوم على محطتي النفط في الرياض – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2019 - 14:34

رويترز : إنخفاض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2% بعد الإعلان عن الهجوم على محطتي النفط في الرياض

منذ 7 mins 14 May، 2019
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