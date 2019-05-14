الرياض تقر بتعرض محطتي ضخ نفط لهجوم بطائرات دون طيار

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح تعرض محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية لهجوم بطائرات دون طيار اليوم وذلك بعد ساعات من اعلان الجيش اليمني واللجان الشعبية أن” 7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن الفالح قوله “ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات درون بدون طيار مفخخة”، لافتا “نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة” حسب قوله.

وأضافت الوكالة “قامت أرامكو بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي”.

وقال الفالح “المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي” حسب تعبيره.

المصدر: سبوتنيك