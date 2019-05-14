الطاقة السعودية: أرامكو توقف ضخ النفط في خط الانابيب لاصلاحه واعادة العمل به – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 14 2019 - 14:34

الطاقة السعودية: أرامكو توقف ضخ النفط في خط الانابيب لاصلاحه واعادة العمل به

منذ 50 mins 14 May، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة