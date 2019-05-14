الطاقة السعودية تقر بتعرض محطتي الضخ التابعة لشركة ارامكو لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2019 - 14:34
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الطاقة السعودية تقر بتعرض محطتي الضخ التابعة لشركة ارامكو لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة
منذ 53 mins
14 May، 2019
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