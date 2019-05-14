بومبيو يبدي استعداده للتوصل لحلول للقضايا الخلافية مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبيل محادثاته المنتظرة مع القيادة الروسية في سوتشي، استعداده للبحث عن حلول للمشاكل في الحالات التي لا تتوافق فيها مواقف أمريكا وروسيا.

وكتب بومبيو في حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء:”في محادثاتي في روسيا، سنناقش عددا من الموضوعات الهامة، في بعض الموضوعات، يمكن أن نتوصل إلى اتفاق، وفي مواضيع أخرى لن نتوصل لذلك، لكن يجب أن نبحث عن مخرج من المواقف الإشكالية في الحالات التي يتطابق فيها هذا المخرج مع المصالح الوطنية”.

وسيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سوتشي، الذي يزور روسيا بناء على طلب من الإدارة الأمريكية.

وسيجري بومبيو كذلك محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي التقاه قبل أيام في فنلندا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستحاول الاستفادة إلى أقصى حد، من المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أنه سيتم خلال اللقاء أيضا، تحديد الطرق اللاحقة لحل جميع القضايا الخلافية.

وذكر أن من بين القضايا، التي سيناقشها الوزيران لافروف وبومبيو، الوضع في كل من فنزويلا وسوريا وأوكرانيا.

وأشار ريابكوف إلى وجود العديد من السيناريوهات، حول القضايا السورية التي تتطلب مناقشة ودراسة موضوعية. وقال: “تحتاج القضية الأوكرانية للنظر بشكل مفصل”.

المصدر: روسيا اليوم