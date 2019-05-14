الشيخ نعيم قاسم : مشروع اميركا في المنطقة لن ينجح

كرمت قناة المنار رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين برعاية وحضور نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد في كلمة له على إرتباك الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الأحداث التي تجري في المنطقة مشيراً الى ان مشروعها في المنطقة لن ينجح ولن يمر.

وقال الشيخ قاسم: اميركا تعلم ان قدرتها على تغيير المعادلات في المنطقة ضعيفة لأنه يوجد مقاومون وجبهة مقاومة، وبالتالي لا تستطيع ان تملي ما تريد وتفرض خياراتها الاسرائيلية وغير الاسرائيلية.

وتطرق الى الشأن المالي الداخلي فاشار الى ان القرار الحاسم عند مجلس الوزراء يمكن ان يؤدي لزيادة الايرادات وتخفيض العجز واضاف : اذا امتلكوا هذه الهمة ايضا في مكافحة الفساد وفي ايقاف التهرب الضريبي وفي الامتناع عن تسهيل عملية الهدر بإمكان هذه المجلس ان يحقق انجازا ايضا.

واعتبر الشيخ قاسم ان قناة المنار قناة منيرة ومؤثرة ولولا انها مؤثرة لما مُنعت من البث في اميركا ودول اوروبا ودول عدة في العالم.

المصدر: قناة المنار