الطقس مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا مشمسا إلى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– الحالة العامة: كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة.

– الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 10 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 32 درجة، في الارز من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%

– حال البحر: قليل الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي:759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية