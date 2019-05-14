نيكي يبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر مع تضرر المعنويات من الحرب التجارية

نزل المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تلقت فيه معنويات المستثمرين ضربة جديدة بعد أن تحدت الصين واشنطن بإعلان رسوم جمركية انتقامية، مما دفع أغلب القطاعات للهبوط.

وقالت الصين إنها سترفع الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار بالرغم من تحذير الرئيس دونالد ترامب من أي رد انتقامي ضد فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية أعلنها البيت الأبيض يوم الجمعة.

وأنهى المؤشر نيكي القياسي الجلسة منخفضا 0.59 بالمئة عند 21067.23 نقطة بعد أن نزل إلى 20751.45 نقطة وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير شباط.

وتعرضت شركات صناعة السيارات للضغط. وهبط سهم مازدا موتور اثنين بالمئة وتراجع سهم سوبارو كورب 2.3 بالمئة.

ونزل سهم نيسان موتور 2.95 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن شركة صناعة السيارات ستسجل على الأرجح تراجعا للأرباح للسنة الرابعة على التوالي في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2020.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1534.98 نقطة بعد التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1508.85 نقطة.

المصدر: رويترز