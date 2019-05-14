قوى الامن الداخلي: ضبط 1500 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2019 - 09:26

قوى الامن الداخلي: ضبط 1500 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 9 mins 14 May، 2019
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