الذهب يتجه لأفضل أداء في 3 أشهر بعد رد الصين على رسوم أميركا

قفزت أسعار الذهب متجهة صوب تحقيق أفضل أداء يومي لها في نحو ثلاثة أشهر، مع إقبال المستثمرين على المعدن.

وزاد إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا من اضطرابات السوق التي أثارها إعلان الصين عزمها الرد على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 1744 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.1 في المئة إلى 1299.30 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 أبريل.

وبحسب رويترز، يتجه الذهب صوب تسجيل أفضل أداء يومي بالنسبة المئوية منذ 19 فبراير الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 في المئة لتبلغ عندالتسوية 1301.80 دولار للأوقية.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الصينية أن بكين ستفرض رسوما تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة على عدد من السلع الأميركية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

وأثرت هذه الخطوة سلبا على أسواق الأسهم في العالم، ودفعت سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

المصدر: رويترز