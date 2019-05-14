التحكم المروري: قتيل صدما على اوتوستراد شكا باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2019 - 09:27
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وزير الخارجية الروسي اثر لقائه نظيره الصيني: متفقون على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ومواصلة مكافحة الارهابيين
سيرغي لافروف: من حق ايران توقيف التزاماتها بالاتفاق النووي اذا لم تلتزم كل الأطراف ونعول على تمسك الأوروبيين به
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اثر لقائها وزير الخارجية الأميركي: سنفعل ما بوسعنا لتنفيذ الاتفاق النووي
فيديريكا موغيريني: ندعو ايران الى الالتزام بالإتفاق النووي ويجب تفادي أي تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران
الحكومة الألمانية: نبذل جهودا مع شركائنا الأوروبيين للإبقاء على قناة دفع قانونية تحافظ على التجارة الشرعية مع ايران
الرئيس الأميركي يعلن أنه سيلتقي الرئيسين الروسي والصيني خلال قمة مجموعة العشرين أواخر حزيران/يونيو في اليابان
الكرملين: لم يتم التوصل الى إتفاق على لقاء بين الرئيس الروسي والرئيس الأميركي خلال قمة مجموعة العشرين
الخارجية السورية تدعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته بوقف اعتداءات "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أميركا بحق المدنيين
الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين ويوقع قتلى بينهم ويدمر 9 آليات لهم على محور الحماميات - الجبين بريف حماه الشمالي الغربي
الجيش السوري يسيطر على قرى التوبة والشيخ ادريس وجب سليمان والهواش وتل هواش والجابرية بريفي ادلب وحماه
مستوطنون صهاينة يقتلعون عشرات أشجار اللوز من اراضي الفلسطينيين قرب بلدة يانون جنوب نابلس بالضفة المحتلة
رويترز: الأطراف اليمنيون بدأوا محادثات برعاية الأمم المتحدة في الأردن تهدف الى تخفيف الأزمة الانسانية في البلاد
مصادر يمنية: استشهاد 6 مدنيين بغارة لتحالف قوى العدوان السعودي على سيارتهم في الطريق العام بمديرية مجز بصعدة
سفينة الشحن السعودية التي تحمل أسلحة فرنسية تبحر من ميناء سانتاندر الاسباني الى مرفأ جنوى الإيطالي في طريقها للسعودية
السودان: التوصل الى اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وممثلي الاحتجاجات لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد
السودان: الاتفاق يتضمن تشكيل مجلس سيادي من الجانبين مجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي واستمرار في التفاصيل
الاتحاد الأوروبي: هجوم قوات حفتر على طرابلس وما تلاه من تصعيد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وتهديدا لاستقرار ليبيا
مجلس الوزراء يستكمل بحث بنود الموازنة الثلاثاء ويخفض تقديمات بعض الجمعيات والمؤسسات بين 10% و 15%
وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيّد يقدّم التعازي بوفاة البطريرك نصرالله صفير في بكركي
وزير الصحة جميل جبق يؤكد دعم الصناعة الصحية الوطنية وإعطائها حصة أكبر في السوق اللبنانية وتشجيع تصديرها
تكتل بعلبك الهرمل النيابي يعبر عن حزنه وأسفه لوفاة الموقوف حسان الضيقة ويطالب بتحقيق جدّي وشفاف للوصول للحقيقة والعدالة
تجمع العلماء المسلمين: لإقرار موازنة شفافة تستعيد حقوق الدولة بالأملاك البحرية والنهرية والضريبة التصاعدية ووقف الهدر
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التحكم المروري: قتيل صدما على اوتوستراد شكا باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
14 May، 2019
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