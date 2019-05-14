التحكم المروري: قتيل صدما على اوتوستراد شكا باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2019 - 09:27

التحكم المروري: قتيل صدما على اوتوستراد شكا باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 14 May، 2019
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