روحاني: الشعب الایراني بكل مكوناته ومذاهبه هم اصحاب البلاد والثورة

اكد الرئیس الایرانی حسن روحاني بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لیست متعلقة بمذهب معین وان الشعب الایراني بكل مكوناته ومذاهبه هم اصحاب البلاد والثورة.

وخلال استقباله مساء الاثنین حشدا من العلماء والمفكرین من اهل السنة من مختلف انحاء البلاد، قال الرئیس روحاني، ان الثورة الاسلامیة لیست متعلقة بمذهب معین وان كل ابناء الشعب الایراني ومذاهبه كانت لهم مشاركة فاعلة وواسعة فی ساحة الثورة وهم جمیع اصحاب البلاد والثورة.

واشار الرئیس الایراني الى المشاركة الفاعلة لاهل السنة فی جمیع سوح الثورة. وقال، ان اهل السنة كان لهم حضور فی جمیع الساحات خاصة في الانتخابات عند صنادیق الاقتراع لانتخاب ممثلیهم.

وتابع روحاني قائلا، لقد اعلنت صراحة على الدوام بان اساس منهج الحكومة والدولة هو الحفاظ على العزة والكرامة الانسانیة والمكانة الاجتماعیة لكل الاعزاء من القومیات والمذاهب وان یكون لهم حضور ومشاركة فاعلة بروح الاخوة فی ادارة شؤون البلاد.

ونوه الى انه خلال الاعوام الاخیرة ازدادت مشاركة الاخوة من اهل السنة فی مختلف المجالات السیاسیة والاجتماعیة بصورة ملحوظة. واضاف، ان الرمز لهذا الامر هو تعیین سفیرین للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من الاعزاء اهل السنة.

وقال الرئيس الإيراني انه فی المحافظات الحدودیة كان اهل السنة على الدوام حراسا اوفیاء للجمهوریة الاسلامیة وسیكونون كذلك مستقبلا ایضا.

واكد الرئیس روحانی بان الحكومة تقدم خدماتها خلال الحوادث كالسیول والزلازل بغض النظر عن كونهم شیعة او سنة ولا فرق للحكومة في ذلك سواء كانت المحافظة كلستان او خوزستان او لرستان او غیرها.

واكد اننا نواجه الیوم تهدیدات مختلفة من قبل الاعداء. وقال ان ایران والشعب الایرانی اكبر واعظم من ان یستطیع احد تهدیدها وسنجتاز هذه المرحلة الصعبة ان شاء الله تعالي بعزة وشموخ في ظل هزیمة الاعداء.

المصدر: وكالة ارنا