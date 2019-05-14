غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تدفق الأسلحة إلى ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين عن بالغ قلقه إزاء المعارك الدائرة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس والتقارير الحديثة عن تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وقدم غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن حول عملية صوفيا التي يقودها الاتحاد الاوروبي لتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا للتأكد من الحظر المفروض على توريد الأسلحة لليبيا.

وبدأت هذه العملية العسكرية بموجب قرار من مجلس الأمن في العام 2016.

وجاء في التقرير أن سفنا اوروبية فتشت ثلاث سفن في ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير دون العثور على أسلحة على أي منها.

وصادرت سلطات المرافئ والجمارك الليبية، التي دربها الاتحاد الاوروبي، عربات مدرعة في مرفأ مصراتة في شباط/فبراير الفائت وأسلحة في الخمس في كانون الثاني/يناير الفائت.

وقال غوتيريش “اعرب عن بالغ قلقي للعملية العسكرية الحالية التي تقول التقارير إنه يتم تغذيتها عبر وصول الأسلحة بما في ذلك عن طريق البحر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية