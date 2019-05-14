بوتين يتفقد مروحيات جديدة في قازان

تفقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء زيارته إلى مطار مصنع غوربونوف، نماذج لآخر ما توصلت إليه آليات الطيران في المصنع وكذلك نماذج مطورة من طائرات تو-160، تو-22، تو-95 إم إس.

وكان بوتين قد بدأ سلسة من اجتماعاته العسكرية بهذه الجولة التفقدية للمروحيات في مصنع غوربونوف في قازان، عاصمة جمهورية تترستان الروسية، وجاء تعليق الرئيس الروسي مقتضبا: “جميلة وفعالة”.

وقد لفت اهتمام الرئيس مروحيات مي-38 تي الجديدة القادرة على نقل حتى 40 مظليا، وصعد على متنها، وتعرف على مواصفاتها الفنية، وكذلك مواصفات الطائرة العمودية “أنسات”، كما أطلع المسؤولون الرئيس على طائرة تو-214.

كما قام المصنع منذ إنشائه بإنتاج ما يزيد عن 22 ألف طائرة ومروحية وطائرات من دون طيار، بما في ذلك الطائرات الشهيرة بي-2، بي-8، تو-16، تو-104بي، تو-23 إم3، تو-160، إيل-62إم.

المصدر: وكالات