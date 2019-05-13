الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب التصعيد العسكري في ليبيا

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من عواقب تصعيد العمليات العسكرية في ليبيا، والذي من شأنه زعزعة الاستقرار و زيادة خطر الإرهاب في المنطقة ككل، وذلك على خلفية اجتماع الدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، “ناقشنا اليوم تطورات الوضع في ليبيا. ونحن نؤكد أن الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يشكل تهديدا للسلام والآمن الدوليين، ويزيد من تهديد استقرار ليبيا، وزيادة البؤر الإرهابية في المنطقة ككل”.

وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء على التزامهم بدعم واستقلال وسيادة ليبيا، داعيين جميع أطراف الصراع إلى تنفيذ هدنة ووقف القتال في طرابلس، “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى تطبيق وقف إطلاق النار على الفور، والانفصال عن العناصر الإرهابية والإجرامية المشاركة في القتال.”

المصدر: سبوتنيك