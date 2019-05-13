مجلس الوزراء اللبناني استكمل البحث في مشروع الموازنة

انتهت عند الخامسة والنصف عصر الاثنين جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي.

وبعد الجلسة تحدث وزير الإعلام جمال الجراح حيث تلا المقررات الرسمية “استكمل اليوم مجلس الوزراء البحث في التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات من الدولة”، وتابع “كان المجلس حريصا جدا على عدم المساس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين، أهمها مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية إلى المواطنين”.

هذه المؤسسات لم يمس بالتقديمات التي تحصل عليها، ولو كانت هناك إمكانية لكنا زدنا هذه التقديمات، رغم الوضع الصعب، لكننا حافظنا على ما

ولفت الجراح الى انه “تم البحث في تخفيض للتقديمات لجمعيات المهرجانات في لبنان”، وتابع “كانت هناك آراء بالتخفيض أو المحافظة على التقديمات، وما أهميتها في السياحة، لكن بقي البند على ما هو عليه”.

وعن موضوع العسكريين والتدبير رقم 3، قال الجراح “أقر التدبير رقم 3 بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحددا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى”، وتابع “قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلا، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1″، واضاف “هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم”.